В Киеве рассказали о готовности сделать все, чтобы получить ракеты Taurus Кулеба: Киев готов сделать все, чтобы поскорее получить от Германии ракеты Taurus

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IPA 7 с двумя крылатыми ракетами TAURUS

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что обсудил с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок предоставление Киеву немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus, сообщает РИА Новости. По словам украинского министра, страна готова сделать все для ускорения принятия такого решения.

Мы подробно обсудили предоставление Украине немецких ракет дальнего радиуса действия Taurus. Сегодня мы лучше понимаем особенности процесса принятия окончательного решения правительством Германии. Со своей стороны, Украина готова сделать все необходимое, чтобы его ускорить, — заявил Кулеба.

Бербок ранее заявила, что дальнобойные крылатые ракеты Taurus невозможно поставить Украине быстро. По ее словам, каждую деталь здесь необходимо уточнять заранее.

Также, говоря о необходимости запрограммировать ракеты таким образом, чтобы они не достигали территории РФ, она отметила, что «другие партнеры также задавали себе подобные вопросы и находили для них решения».

Ранее издание Spiegel сообщало, что Берлин может передать Киеву первые ракеты Taurus в ближайшие месяцы. Министерство обороны Германии уже обратилось к производителям ракет с требованием изменить их конструкцию для ограничения дальности действия.