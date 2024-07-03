В Харьковской области начался принудительный вывоз детей Из приграничной территории Харьковской области принудительно вывезут 112 детей

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские власти решили принудительно эвакуировать детей из общины в Харьковской области в 30-километровой зоне от границы России, сообщил глава Волчанской районной военной администрации Тамаз Гамбарашвили. Всего вывезут 112 несовершеннолетних.

На сегодняшний день принято решение о принудительной эвакуации детей, которые остаются в населенных пунктах Волчанской общины, удаленных от границы, — заявил он.

По информации Гамбарашвили, в самом Волчанске остаются примерно 30 человек. Они отказываются уезжать. На территории общины сейчас находятся 2,5 тысячи человек.

Власти Харьковской области планируют провести эвакуацию семей с детьми из нескольких населенных пунктов Купянского и Изюмского районов, сообщил 27 июня глава областной администрации Олег Синегубов. По его словам, из-за увеличения серой зоны, где идут активные боевые действия, планируется принудительная эвакуация. Он уточнил, что речь идет о десятках семей.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев также заявлял, что украинские власти проводят эвакуацию населения на контролируемых территориях в целях обеспечения безопасности. Однако жители региона часто не хотят покидать свои дома, а мероприятия по вывозу населения связаны с подготовкой ВСУ к обороне.