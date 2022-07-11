Глава Великого Бурлука погиб из-за подрыва машины в Харьковской области

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области сообщили о смерти главы администрации Великого Бурлука Евгения Юнакова. Отмечается, что он погиб в результате подрыва машины.

Это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве, — заявили в ВГА.

Украинские СМИ распространили информацию о гибели Юнакова накануне вечером. В своих сообщениях они подчеркивали, что политик перешел на сторону союзных войск.

В настоящее время обстоятельства трагедии пока устанавливаются. Известно, что инцидент произошел около здания местной администрации.