В военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области сообщили о смерти главы администрации Великого Бурлука Евгения Юнакова. Отмечается, что он погиб в результате подрыва машины.
Это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве, — заявили в ВГА.
Украинские СМИ распространили информацию о гибели Юнакова накануне вечером. В своих сообщениях они подчеркивали, что политик перешел на сторону союзных войск.
В настоящее время обстоятельства трагедии пока устанавливаются. Известно, что инцидент произошел около здания местной администрации.