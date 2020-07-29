Последний опрос немецкого института общественного мнения Civey показал, как жители федеральных земель Германии оценивают работу глав региональных правительств по борьбе с коронавирусом. Лучше всех в этом плане предсказуемо оказался премьер-министр Баварии Маркус Зёдер, а последнее место занял премьер Северного Рейна — Вестфалии Армин Лашет. Оба региональных лидера считались главными претендентами на выдвижение в канцлеры от правящего блока ХДС/ХСС в 2021 году, однако неудачи Лашета могут окончательно разрушить его политические амбиции.

Рейтинг доверия правительству Зёдера, как и самому премьер-министру, был традиционно высоким не только в самой Баварии, но и за её пределами. Пандемия коронавируса помогла ему взлететь до рекордных значений. Так, ещё зимой баварского лидера поддерживали 52% жителей федеральной земли, но уже к марту 2020 года эта цифра достигла 60%. Согласно последнему опросу, его деятельность на посту одобряют уже 79% баварцев. Такого показателя за время пандемии не удалось достичь ни одному главе федеральной земли. При этом, по данным Spiegel, популярность Зёдера в Баварии может быть даже выше 90%.

Noah Wedel via www.imago-images /Global Look Press

Результаты премьер-министра Северного Рейна — Вестфалии сокрушительны: 59% и последнее место в рейтинге по всем федеральным землям. Всего за несколько месяцев пандемии глава самой густонаселённой территории Германии приобрёл прозвище Ort-Loser, или «земельный неудачник». Причиной этого стал ряд ошибок, допущенных Лашетом в ходе борьбы с пандемией. Так, премьеру вменяют нежелание вводить строгие ограничительные меры в Северном Рейне — Вестфалии, ставшем эпицентром коронавируса, и затем их поспешное снятие. Особенно широко освещался эпизод, когда в одном из телевизионных ток-шоу Лашет поставил под сомнение рекомендации немецких вирусологов. Другое его публичное высказывание о том, что новую волну коронавируса в федеральную землю занесли румыны и болгары, вызвало реакцию центра: глава МИД Германии Хайко Маас потребовал от главы Северного Рейна — Вестфалии принести публичные извинения. Сделал он это, находясь с визитом в Софии.

Финальным «аккордом» стала масштабная вспышка коронавируса на мясокомбинате в городе Реда-Виденбрюк, в результате которой заразились более полутора тысяч сотрудников, а само предприятие ушло на 14-дневный карантин. Эта ситуация привела к возвращению мер изоляции в округе Гюнтесло. Также премьер-министру вменялись преждевременное открытие школ и редкое тестирование медицинских работников на коронавирус.

Зёдер же, наоборот, был сторонником крайне жёстких мер в борьбе с пандемией и стал первым, кто ввёл карантин на территории своей федеральной земли. При этом премьер-министр демонстрировал готовность ужесточать предписания и пристально следить за их исполнением. Несмотря на масштаб заражений — Бавария была одним из эпицентров эпидемии, — подход Зёдера позволил ей начать снимать введённые ограничения уже в начале мая. Тем не менее избежать новых вспышек заболевания не удалось: на одной из ферм в конце июля были выявлены более 170 случаев заражения среди сезонных работников из других стран. В результате в Баварии экстренно подняли штрафы за несоблюдение норм гигиены на предприятиях — с €2,5 тысячи до €25 тысяч, а в аэропортах ввели бесплатное тестирование на коронавирус.

Guido Kirchner/Global Look Press

Успешный опыт антикризисного менеджмента позволил Зёдеру определять повестку не только на региональном, но и на федеральном уровне. Так, премьер уже продвигает идею введения обязательного тестирования во всех аэропортах страны, а до этого стал инициатором письма американским конгрессменам с просьбой пересмотреть решение США о выводе своего военного контингента из Германии.

Также победа над коронавирусом сделала Зёдера самым вероятным кандидатом на пост канцлера от блока Христианско-социального и Христианско-демократического союзов (ХДС/ХСС). Выдвижение главы ХСС, которым и является премьер Баварии, — крайне редкое явление, происходившее всего лишь два раза за всё время существования блока. Однако федеральный рейтинг одобрения его кандидатуры в 64% и визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Мюнхен делают этот вариант всё более реалистичным. Лашет же, наоборот, потерял почти все шансы. Член ХДС, которого считали политиком, способным сохранить курс преемственности, пользуется доверием лишь 19% населения страны. Столь низкие показатели фактически лишают премьера Северного Рейна — Вестфалии возможности заручиться поддержкой христиан-демократов и возглавить партию в декабре 2020 года, если Зёдер объявит о своих канцлерских амбициях.