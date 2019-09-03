https://static.news.ru/photo/6168df48-ce4f-11e9-88df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Matthias Graben/imageBROKER.com/Global Look Press

В эстонской Нарве со скамьи у памятника Александру Пушкину украли знаменитый цилиндр поэта. Сейчас рассматривается вопрос об обращении в правоохранительные органы по факту пропажи.

Директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачева рассказала rus.err.ee , что о краже она узнала днём 3 сентября.

Поскольку цилиндр Пушкина и открытая книга — это работа кузнеца Андрея Матвеенкова, то, возможно, что и заявление в полицию должен писать он, — пояснила собеседница телерадиовещательной корпорации.

Скамья у памятника Пушкину, открытого 20 лет назад, была обновлена к 220-летию со дня рождения поэта в июне этого года. На ней установили открытую книгу с пером и головной убор, в котором писатель часто появлялся на публике.

Ранее News.ru писал, что в Донецке открыли памятник Александру Пушкину, напечатанный на 3D-принтере. Скульптуру установили возле Дворца культуры по случаю 150-летия со дня основания города.