В Эстонии назвали Россию «единственным врагом» страны Кандидат в премьеры Эстонии Каллас назвала Россию «единственным врагом» страны

Фото: Sergei Stepanov/XinHua/Global Look Press

Кандидат в премьеры Эстонии Кая Каллас назвала Россию «единственным врагом» страны. Политик отметила, что у Эстонии есть много дружественных ей государств на международной политической арене, пишет РИА Новости. Однако Россия, по словам Каллас, не входит в список друзей. Она утверждает, что именно РФ обострила ситуацию на мировой арене, сделав ее значительно опаснее.

У нас (у Эстонии. — NEWS.ru) есть друзья среди многих государств и их руководителей, мы можем гордиться этим. У нас есть только один враг. Это Россия. Мы не можем смириться с тем, что именно Россия сделала мир вокруг нас значительно более опасным, чем это казалось некоторое время назад, — заявила Каллас.

По словам политика, из-за России произошел резкий рост цен на энергоносители. Каллас полагает, что таким способом власти РФ рассчитывали внести нестабильность в мировое комьюнити.

Ранее Каллас официально объявила об отставке возглавляемого ею правительства. Глава кабмина планирует в ближайшее время выступить с докладом о формировании нового состава кабинета министров. Сформировать его накануне предложил президент республики Алар Карис.