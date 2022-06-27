Украинские войска потеряли погибшими более 50 тысяч человек с начала российской спецоперации, еще более 150 тысяч могут быть ранены, заявил в эфире Первого канала первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов. По его словам, большинство боеспособных и опытных подразделений Украины уничтожены или взяты в плен, а приходящие на замену «крайне деморализованы».
По моим наблюдениям, из того, что попадает в Сеть, если все это в общую картину складывать, у них погибшими более 50 тысяч — это если брать всю линию фронта, — сказал Безсонов.
Ранее Безсонов заявил, что ВСУ несут серьезные потери, но подсчитать на тот момент он их не смог. В свою очередь советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что с начала спецоперации погибло около 10 тысяч бойцов ВСУ, еще порядка 30 тысяч солдат ранено. Он уточнил, что почти всех раненых при этом возвращают обратно на поле боя.