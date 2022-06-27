Сергей Князев

В ДНР назвали потери ВСУ с начала спецоперации Замглавы Мининформа ДНР Безсонов: ВСУ потеряли 50 тысяч человек с начала спецоперации

27 июня 2022 в 13:52

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Военнослужащий Вооруженных сил Украины, сдавшийся в плен в Мариуполе, в Новоазовской центральной районной больнице