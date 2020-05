В Британии новорождённого начали лечить препаратом с марихуаной

Гипоксически-ишемическая энцефалопатия, как правило, обусловлена кислородным голоданием центральной нервной системы. У доношенного ребёнка неонатальные судороги возникают в первый месяц жизни, и их сложно отличить от обычных движений малыша.

11-недельный Оскар Пароди находится на лечении в университетском госпитале Норфолка и Норвича. Как отмечает Sky News, препарат с марихуаной уже использовался для лечения детей с редкими формами эпилепсии.