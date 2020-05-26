В Британии новорождённого начали лечить препаратом с марихуаной

https://static.news.ru/photo/56a61706-9fe1-11ea-943e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Homer Sykes/Impact Photos/Global Look Press

Новорождённый в Великобритании стал первым в мире малышом с неонатальной энцефалопатией, которому дают лекарство на основе каннабиса. Препарат предотвращает судороги у детей.

Гипоксически-ишемическая энцефалопатия, как правило, обусловлена кислородным голоданием центральной нервной системы. У доношенного ребёнка неонатальные судороги возникают в первый месяц жизни, и их сложно отличить от обычных движений малыша.

11-недельный Оскар Пароди находится на лечении в университетском госпитале Норфолка и Норвича. Как отмечает Sky News, препарат с марихуаной уже использовался для лечения детей с редкими формами эпилепсии.

A British baby has become the first in the world to be given a cannabis-derived medicine to prevent seizures in infants with a condition that can lead to brain damage https://t.co/8fFX1lMN1l — SkyNews (@SkyNews) May 27, 2020

Исследователи надеются, что в будущем использование подобных лекарств станет регулярным в терапии малышей с риском судорог и травм мозга. Сейчас эксперты выясняют, является ли препарат безопасным и эффективным в лечении новорождённых с энцефалопатией.

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