Европа

В Британии новорождённого начали лечить препаратом с марихуаной

08:53, 27 мая 2020
Фото: Homer Sykes/Impact Photos/Global Look Press

Новорождённый в Великобритании стал первым в мире малышом с неонатальной энцефалопатией, которому дают лекарство на основе каннабиса. Препарат предотвращает судороги у детей.

Гипоксически-ишемическая энцефалопатия, как правило, обусловлена кислородным голоданием центральной нервной системы. У доношенного ребёнка неонатальные судороги возникают в первый месяц жизни, и их сложно отличить от обычных движений малыша.

11-недельный Оскар Пароди находится на лечении в университетском госпитале Норфолка и Норвича. Как отмечает Sky News, препарат с марихуаной уже использовался для лечения детей с редкими формами эпилепсии.

Исследователи надеются, что в будущем использование подобных лекарств станет регулярным в терапии малышей с риском судорог и травм мозга. Сейчас эксперты выясняют, является ли препарат безопасным и эффективным в лечении новорождённых с энцефалопатией.

NEWS.ru писал, что в Вене впервые в Европе пациентке с коронавирусом пересадили лёгкие. В австрийскую столицу 45-летнюю жительницу федеральной земли Каринтия доставили на армейском вертолёте.

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