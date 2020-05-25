В Вене впервые в Европе пациентке с коронавирусом пересадили лёгкие

https://static.news.ru/photo/7e0bb208-9e81-11ea-ad96-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Австрии провели первую в Европе трансплантацию лёгких пациентке с коронавирусом. Хирургическое вмешательство было срочным и очень сложным.

У 45-летней жительницы федеральной земли Каринтия из-за COVID-19 развилась тяжёлая дыхательная недостаточность. Пересадку провели хирурги центрального клинического госпиталя Вены под руководством Вальтера Клепетко, сообщается в пресс-релизе на сайте Венского медицинского университета.

Мы очень довольны состоянием пациентки, учитывая крайне сложные исходные обстоятельства. Всего через несколько дней после процедуры пациентка уже на пути к выздоровлению, — рассказал специалист.

До заражения инфекцией женщина была абсолютно здорова. Она подхватила коронавирус около восьми недель назад. Из-за дыхательной недостаточности искусственная вентиляция лёгких стала невозможна, поддерживать состояние госпитализированной удавалось лишь с помощью циркуляционного насоса. В столицу страны её транспортировали на вертолёте Black Hawk австрийской армии.

В Китае операция по пересадке лёгких 59-летнему пациенту с коронавирусом прошла около трёх месяцев назад. Ей руководил ведущий в стране специалист по трансплантации лёгких Чэнь Цзинъюй. Хирургическое вмешательство длилось пять часов, писал NEWS.ru.