В Вене впервые в Европе пациентке с коронавирусом пересадили лёгкие

В Австрии провели первую в Европе трансплантацию лёгких пациентке с коронавирусом. Хирургическое вмешательство было срочным и очень сложным.
У 45-летней жительницы федеральной земли Каринтия из-за COVID-19 развилась тяжёлая дыхательная недостаточность. Пересадку провели хирурги центрального клинического госпиталя Вены под руководством Вальтера Клепетко,
Мы очень довольны состоянием пациентки, учитывая крайне сложные исходные обстоятельства. Всего через несколько дней после процедуры пациентка уже на пути к выздоровлению, — рассказал специалист.
До заражения инфекцией женщина была абсолютно здорова. Она подхватила коронавирус около восьми недель назад. Из-за дыхательной недостаточности искусственная вентиляция лёгких стала невозможна, поддерживать состояние госпитализированной удавалось лишь с помощью циркуляционного насоса. В столицу страны её транспортировали на вертолёте Black Hawk австрийской армии.
В Китае операция по пересадке лёгких 59-летнему пациенту с коронавирусом прошла около трёх месяцев назад. Ей руководил ведущий в стране специалист по трансплантации лёгких Чэнь Цзинъюй. Хирургическое вмешательство длилось пять часов, писал NEWS.ru.
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