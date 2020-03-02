Врачи в китайском городе Уси в провинции Цзянсу провели операцию по пересадке двух лёгких 59-летнему мужчине с коронавирусной инфекцией. Операция длилась пять часов и прошла успешно.
Процедурой руководил ведущий специалист в стране по пересадке лёгких Чэнь Цзинъюй.
Это была очень рискованная операция, так как все хирурги должны были находиться в защитных костюмах в комнате, в которой в течение всей операции поддерживался режим отрицательного давления, — цитирует слова врача Shine.
Как ранее писал NEWS.ru, Европейский союз повысил оценку риска заболевания коронавирусом в странах сообщества до высокого уровня, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
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