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Гражданин КНР Ма Цзяньго расправился с охранниками на дорожном посту в провинции Юньнань, где жителей проверяли на наличие симптомов коронавируса. 1 марта суд приговорил китайца к высшей мере наказания — смертной казни.

Расправа была совершена 6 февраля в округе Хунхэ. Пассажир микроавтобуса, на котором передвигался мужчина, попытался убрать заграждение. Один из охранявших контрольный пункт стал снимать происходящее на видео, после чего Ма...