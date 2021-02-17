В Британии коллекционер приобрёл кусок стены с граффити Бэнкси

https://static.news.ru/photo/d1c6dee4-971b-11ea-8e58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Xinhua/Global Look Press

Коллекционер Джон Брандлер выкупил кусок стены дома в городе Ноттингем, на которой сохранились граффити таинственного художника Бэнкси.

Брандлер является владельцем галереи в Брентвуде в графстве Эссекс, но выставить работу он пообещал в художественном центре города Бери-Сент-Эдмундс (графство Саффолк), сообщает телеканал BBC. По словам коллекционера, покупка куска здания обошлась ему в «шестизначную сумму».

Он отметил, что спас работу от высокой влажности после того, как местные власти накрыли граффити прозрачным пластиковым щитом, под которым скапливалась вода.

SKY News (UK): " Banksy mural saved from 'death sentence' by art collector - but some aren't happy about its removal " https://t.co/Guyi2OQDel pic.twitter.com/B4cejdd2pk — ...ð¥ð¢ð·ðªð¥ ð«ð°ð¯ð¦ð´ @MrDJones (@MrDJones) February 17, 2021

Бэнкси — известный во всём мире стрит-арт-художник. Его работы зачастую направлены против некоторых политических решений, войн, капитализма и морализаторства. Его граффити, появляющиеся всегда неожиданно, мгновенно становятся предметом охоты журналистов, фотографов, коллекционеров, художественных критиков, а зачастую и вандалов.

Как сообщал NEWS.ru, Бэнкси нарисовал на одной из стен дома в Бристоле чихающую старушку. Владельцы двухэтажного дома после этого выставили его на торги, оценив в £5 млн. При этом средняя цена домов на этой улице составляет £300 тысяч.