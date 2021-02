В Британии коллекционер приобрёл кусок стены с граффити Бэнкси

Брандлер является владельцем галереи в Брентвуде в графстве Эссекс, но выставить работу он пообещал в художественном центре города Бери-Сент-Эдмундс (графство Саффолк), сообщает телеканал BBC. По словам коллекционера, покупка куска здания обошлась ему в «шестизначную сумму».

Он отметил, что спас работу от высокой влажности после того, как местные власти накрыли граффити прозрачным пластиковым щитом, под которым скапливалась вода.