В Австрии построят древнеримский корабль для прогулок по Дунаю

https://static.news.ru/photo/54890426-dfc7-11ea-ac35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

В Австрии планируют возвести древнеримское судно по технологиям IV века. Корабль будет курсировать по Дунаю между прибрежных населённых пунктов.

Ожидается, что судно спустят на воду уже во второй половине 2022 года. Он совершит круиз по всему Дунаю с международной командой экспертов, которые будут с борта изучать «живую историю».

Корабль построят в рамках проекта Living Danube Limes, направленный на возрождение древнеримского наследия в туристических и научно-образовательных целях.

Как сообщает «Популярная механика», кораблестроители считают, что событие такого рода станет мировой премьерой, ведь подобные постройки не осуществились более 1600 лет.

Среди организаторов проекта насчитывается 19 университетов из различных стран региона.

Специалисты Института истории материальной культуры РАН в ходе экспедиции в Крым восстанавливают план античной Акры, остатки которой сохранились на дне Чёрного моря в районе Керченского пролива. Археологи уже приступили к составлению топографической карты Акры, которая занимала территорию около 3–3,5 гектара. По данным учёных, в настоящее время исследовано не более 5% древнего города, писал NEWS.ru.