УПЦ пожаловалась на украинские власти в ООН

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Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий

Предстоятель Украинской православной церкви митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий обратился к генсеку ООН Антониу Гутерришу в связи с действиями украинского руководства по отношению к церкви, следует из сообщения пресс-службы УПЦ, опубликованного в Telegram. Утверждается, что действия против церкви является не чем иным, как дискриминацией граждан по религиозному признаку.

Руководство ООН проинформировали об антицерковных законопроектах, <...> о применении персональных санкций к религиозным деятелям УПЦ, а также о противозаконной деятельности органов местного самоуправления, — говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили о состоявшемся заседании Совбеза ООН по ситуации вокруг УПЦ, которое прошло «без ее участия», и подчеркнули, что готовы направить своего представителя.

УПЦ является самоуправляемой церковью с правами широкой автономии в составе Московского патриархата, чей статус был обозначен в уставе РПЦ на Архиерейском соборе в 2000 году. Собор УПЦ, состоявшийся в 27 мая 2022 года в Киеве постановил внести ряд изменений в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости УПЦ.

С 2018 года на Украине существуют две православные церкви: УПЦ МП, которая является самоуправляемой церковью в составе Русской православной церкви, и Православная церковь Украины, которая образовалась путем слияния неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. ПЦУ признана Константинопольским патриархатом, РПЦ ее не признает.

За последние месяцы сотрудники украинских силовых структур провели более десятка рейдов, направленных против УПЦ. С конца осени Служба безопасности Украины провела множество обысков в церквях и епархиях по всей стране. Нескольким священнослужителям предъявлены обвинения в госизмене и подрывной деятельности. Так, украинский суд приговорил одного из священников УПЦ к 12 годам заключения, его признали виновным в передаче информации РФ о позициях ВСУ в Лисичанске и в районе Северодонецка. Имя священнослужителя не называется.