https://static.news.ru/photo/1d8673f0-c015-11e9-aa35-fa163e074e61_660.jpg Принцесса Кристина Нидерландская Фото: PPE/face to face/Global Look Press

Принцесса Нидерландов Кристина, младшая дочь королевы Юлианы и её супруга принца Бернарда Липпе-Бистерфельдского, скончалась в возрасте 72 лет. Несколько лет назад у неё был диагностирован рак костей.

Кристина сознательно отказалась от права на престол. Свою жизнь она посвятила музыке и поддержке молодых талантов. В её жизни на первом месте всегда были семья и близкие, отметил премьер-министр страны Марк Рютте.

В молодые годы принцесса работала преподавателем музыки в одну из школ Нью-Йорка. В 1975 году она вышла замуж за кубинского эмигранта Хорхе Гильермо. Она стала матерью троих детей.

Принцесса ушла из жизни в своих покоях во дворце Нордейнде в Гааге. Там же пройдёт и церемония прощания с ней.

Ранее, как писал News.ru, младший брат покойной принцессы Уэльской Дианы граф Чарльз Спенсер выразил недовольство тем, что на её могиле слишком много туристов. Он отметил, что ежегодно родовое поместье Элторп посещают 20 тысяч человек.