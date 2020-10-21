Украинское правительство переходит на удалёнку

Правительство Украины приняло решение о переходе на удалённый формат работы в связи с ростом случаев коронавируса. Чиновники будут оставаться дома с 26 октября.
Со следующей недели и правительственные совещания, и правительство мы полностью переведём в онлайн. Такое требование времени, — отметил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Все заседания кабмина будут проходить онлайн. Соответствующее решение было принято 21 октября,
Как писал NEWS.ru, на Украине зафиксированы новые рекордные показатели по количеству случаев заражения коронавирусом и жертв инфекции. За сутки выявлено свыше 6,7 тысячи заболевших, скончался 141 человек.