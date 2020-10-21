Украинское правительство переходит на удалёнку

https://static.news.ru/photo/4c4674d0-139b-11eb-b6f9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Haußmann/wikipedia.org

Правительство Украины приняло решение о переходе на удалённый формат работы в связи с ростом случаев коронавируса. Чиновники будут оставаться дома с 26 октября.

Со следующей недели и правительственные совещания, и правительство мы полностью переведём в онлайн. Такое требование времени, — отметил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Все заседания кабмина будут проходить онлайн. Соответствующее решение было принято 21 октября, передаёт «Страна.ua».

Как писал NEWS.ru, на Украине зафиксированы новые рекордные показатели по количеству случаев заражения коронавирусом и жертв инфекции. За сутки выявлено свыше 6,7 тысячи заболевших, скончался 141 человек.