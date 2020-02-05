https://static.news.ru/photo/8cae11ac-4837-11ea-9365-fa163e074e61_660.jpg Фото: yuzhmash.com

Украинское предприятие «Южмаш» признало, что закупает алюминий в России для изготовления топливных баков для американских ракет Antares. Этот тип металла прописан в конструкторской документации.

В компании объяснили, что алюминий должен быть использован для изготовления основной конструкции первой ступени ракеты. Специалисты пытаются заменить поставщиков, но у украинских производителей не всегда есть то, что необходимо «Южмашу», говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Ранее, как писал NEWS.ru, экс-замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Незалежной Олег Гладковский заявил, что Украина закупает запчасти для танков у России.