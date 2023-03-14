ВСУ контратакуют и пойдут на Крым: новости СВО на вечер 14 марта Последние новости об СВО на Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военная техника в зоне боевых действий

Минобороны России в свежей сводке 14 марта сообщило о ходе проведения специальной военной операции на Украине. В ДНР в районе Красноармейска истребители ВКС сбили украинский самолет МиГ-29. Недалеко от населенного пункта Дальнее уничтожена украинская боевая машина РСЗО «Ураган», близ Доброполья и Клинового под российские удары попали американские радиолокационные станции AN/TPQ-36 и AN/TPQ-37. В Харьковской области под Казачьей Лопанью поражена боевая машина реактивной системы «Ольха».

На Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях ВСУ потеряли до 420 военнослужащих. Уничтожены семь артиллерийских установок «Гвоздика», три гаубицы Д-20, противотанковая пушка МТ-12, три артиллерийские системы М777 производства США, две самоходные гаубицы «Акация», а также боевая машина пехоты. За сутки были сбиты 17 украинских беспилотников, средствами противовоздушной обороны были перехвачены 23 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, «Смерч» и «Ураган».

В ночь на 14 марта в Белгородской области сработали системы ПВО, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По словам губернатора, пострадавших нет.

Telegram-канал Mash сообщил, что дрон ВСУ попытался атаковать Брянский химический завод в районе города Сельцо. По данным Mash, беспилотник не достиг своей цели и был сбит на подлете системой ПВО «Панцирь». Место падения БПЛА было оцеплено спецслужбами, обломки летательного аппарата изучали взрывотехники. О пострадавших не сообщалось.

Штурмовики ЧВК «Вагнер» взяли под контроль завод «Востокмаш» в северной части промзоны Артемовска. Telegram-канал «Оркестр Вагнера», показавший кадры с российскими бойцами на территории предприятия, сообщил, что в декабре 2022 года на это предприятие приезжал президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: Стрингер/NEWS.ru Военнослужащий РФ в зоне проведения СВО

Украинский лидер заявил о болезненной ситуации, которая складывается на востоке Украины. По его словам, в Белогоровке, Марьинке, Авдеевке, Артемовске, Угледаре и Каменке сейчас решается судьба страны и «идет борьба за будущее всех украинцев». В своем обращении глава государства также поблагодарил бойцов 92-й отдельной механизированной бригады ВСУ за «успешные действия» в районе Артемовска.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что при нынешней позиции Киева цели спецоперации могут быть достигнуты только военным путем. При этом Москва позитивно оценивает усилия тех стран, которые пытаются найти решение для урегулирования украинского конфликта, добавил представитель Кремля.

На замглавы администрации Новой Каховки Виталия Гура было совершено покушение. По данным Telegram-канала Baza, чиновника хотели подорвать в машине. Он получил ранения и был доставлен в больницу. Это уже второе покушение на замглавы Новокаховской ВГА, если считать инсценировку, проведенную спецслужбами летом 2022 года.

Военный обозреватель Алексей Суконкин сообщил, что украинские войска могут предпринять попытку контрнаступления в сторону Мариуполя, дойти до Мелитополя и даже до Крыма. Но пока главная проблема для ВСУ — в Артемовске, считает эксперт. По его мнению, попытка контратаковать станет отчетом Киева перед Западом за поставки оружия и финансовую помощь. Суконкин не исключил, что на фоне обрушения крупных американских банков США могут прекратить историю с Украиной, так как у Вашингтона, по его словам, «своих проблем выше крыши».

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о наказании за дискредитацию добровольцев, участвующих в спецоперации. Нарушителям грозят штрафы до миллиона рублей, за повторное совершение преступления предусмотрено до семи лет колонии. Максимальное наказание — 15 лет и штраф до 5 млн рублей.