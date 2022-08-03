Украинский доброволец Гнездилов заявил о мясорубке и аде для ВСУ в Песках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реактивная система залпового огня «Торнадо»

Украинский доброволец Сергей Гнездилов назвал персональным адом бои в поселке Пески в ДНР, которые длятся уже шестой день. Об этом он написал на своей странице в Facebook (деятельность в РФ запрещена), назвав происходящее мясорубкой, «где перемалывается за день чудовищное количество украинской пехоты».

Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем, враг без всяких проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбивает очень крепкие, бетонные позиции за 10 минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны, — написал он.

По его словам, украинская пехота вынуждена действовать без поддержки артиллерии, а помощи от других соединений ждать не приходится. Попытки же резервных частей ликвидировать прорыв оборачиваются уничтожением самого резерва.

Ранее замкомандира Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов заявил, что его подразделение продолжает зачистку населенного пункта Пески в пригороде Донецка от украинских военных. По его словам, поселок освобожден уже на 50%.

Он добавил, что на данный момент Пески похожи на большой гарнизон: местное население давно эвакуировали, остались сплошные окопы, в том числе под домами. Емельянов заявил, что украинские военнослужащие выстроили оборонительную систему по технологиям НАТО — со стенами в шесть метров и бетонными колпаками, которые тяжело пробить снарядами.