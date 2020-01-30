https://static.news.ru/photo/d2153100-435d-11ea-a8cb-fa163e074e61_660.jpg Юлия Лёвочкина Фото: Wikimedia

Член украинской делегации Юлия Лёвочкина оказалась единственной представительницей своей страны в ПАСЕ, которая проголосовала за восстановление прав России в ассамблее.

ПАСЕ 29 января допустила Россию к полноценному участию в своей деятельности. Решение поддержали 96 депутатов, лишь 44 выступили против. Среди противников оказались делегации Грузии, Литвы, Эстонии и Латвии в полном составе, из 12 украинских делегатов только Лёвочкина выступила на стороне РФ.

Депутат ещё в Киеве предупредила своих коллег, что выступает против обжалования полномочий РФ и не собирается поддерживать своих «коллег» в действиях против российской делегации, — пишет «Русская весна».

Представитель пророссийского «Оппозиционного блока — за жизнь» Лёвочкина также поддержала новую процедуру введения санкций, которая усложнит действия ПАСЕ против России.

Как писал NEWS.ru, российский депутат Пётр Толстой 28 января стал вице-спикером ПАСЕ.