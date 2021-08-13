Глава МИД Украины ответил Лаврову словами Ганди

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова российского коллеги Сергея Лаврова, который назвал саммит «Крымской платформы» «шабашем». Он заявил, что остался доволен такой реакцией. Об этом дипломат рассказал в ходе брифинга, который транслировался в Facebook МИД страны.

Дипломат заявил о незаконности визита Лаврова в Крым. По его словам, в ходе поездки российский дипломат сделал «ряд гневных заявлений».

Я не буду скрывать, доволен этой нервной реакцией. Как говорил Махатма Ганди, «сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете», — подчеркнул он.

По его словам, Москва преодолела первые две стадии, сейчас находится на третьей, а на четвёртой «будет стадия украинской победы и возвращения украинского Крыма». Он отметил, что сейчас международная поддержка «Крымской платформы» растёт, в саммите примут участие как минимум 40 стран и международных организаций.

Лавров в ходе визита в Крым назвал саммит «Крымской платформы» «шабашем» и «сборищем».

«Крымская платформа» была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Её цель состоит в том, чтобы скоординировать усилия на международном уровне для возвращения Крыма в состав Украины. Платформа начнёт работу 23 августа и будет действовать на нескольких уровнях — парламентском, правительственном, президентском, МИД.

Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года после Евромайдана на Украине. Большинство стран мира на признали присоединение полуострова и считают его аннексией. Украина называет Крым своей временно оккупированной территорией.