Глава МИД Украины ответил Лаврову словами Ганди

Министр иностранных дел Украины Дмитрий КулебаФото: facebook.com/dmytro.kuleba
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал слова российского коллеги Сергея Лаврова, который назвал саммит «Крымской платформы» «шабашем». Он заявил, что остался доволен такой реакцией. Об этом дипломат рассказал в ходе брифинга, который транслировался в Facebook МИД страны.
Дипломат заявил о незаконности визита Лаврова в Крым. По его словам, в ходе поездки российский дипломат сделал «ряд гневных заявлений».
Я не буду скрывать, доволен этой нервной реакцией. Как говорил Махатма Ганди, «сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете», — подчеркнул он.
По его словам, Москва преодолела первые две стадии, сейчас находится на третьей, а на четвёртой «будет стадия украинской победы и возвращения украинского Крыма». Он отметил, что сейчас международная поддержка «Крымской платформы» растёт, в саммите примут участие как минимум 40 стран и международных организаций.
Лавров в ходе визита в Крым назвал саммит «Крымской платформы» «шабашем» и «сборищем».
«Крымская платформа» была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Её цель состоит в том, чтобы скоординировать усилия на международном уровне для возвращения Крыма в состав Украины. Платформа начнёт работу 23 августа и будет действовать на нескольких уровнях — парламентском, правительственном, президентском, МИД.
Крым вошёл в состав РФ весной 2014 года после Евромайдана на Украине. Большинство стран мира на признали присоединение полуострова и считают его аннексией. Украина называет Крым своей временно оккупированной территорией.