https://static.news.ru/photo/b80807c8-4106-11ea-9d86-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maxym Marusenko/Global Look Press

Член политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик сообщил, что в Харькове группа радикальных националистов сорвала митинг против дискриминации русского языка на Украине.

Участники акции призывали украинских властей сохранить за жителями региона право на использование русского языка, а также не допустить подписания закона о среднем образовании, который заставляет образовательные учреждения вести уроки только на украинском языке.

Националисты пришли сорвать наше мероприятие. Распылили слезоточивый газ, я был в больнице, промыл глаза, — рассказал политик в эфире телеканала «112 Украина».

В результате нападения пострадал один сотрудник полиции.

6 декабря Венецианская комиссия Совета Европы пришла к выводу, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике. Эксперты СЕ призвали Украину пересмотреть закон о госязыке. Представители комиссии отмечают «необходимость содействия использованию украинского языка в качестве государственного» с учётом «особого места русского языка на Украине», писал NEWS.ru.