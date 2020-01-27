Член политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Андрей Лесик сообщил, что в Харькове группа радикальных националистов сорвала митинг против дискриминации русского языка на Украине.
Участники акции призывали украинских властей сохранить за жителями региона право на использование русского языка, а также не допустить подписания закона о среднем образовании, который заставляет образовательные учреждения вести уроки только на украинском языке.
Националисты пришли сорвать наше мероприятие. Распылили слезоточивый газ, я был в больнице, промыл глаза, — рассказал политик в эфире телеканала «112 Украина».
В результате нападения пострадал один сотрудник полиции.
6 декабря Венецианская комиссия Совета Европы пришла к выводу, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике. Эксперты СЕ призвали Украину пересмотреть закон о госязыке. Представители комиссии отмечают «необходимость содействия использованию украинского языка в качестве государственного» с учётом «особого места русского языка на Украине», писал NEWS.ru.
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