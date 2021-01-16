Украинец получил удар ножом во время игры в снежки

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Житель Украины, игравший с сыном в снежки, получил удар ножом от 60-летней пенсионерки.

Инцидент произошёл в городе Измаил Одесской области. Конфликт между 45-летним местным жителем и супружеской парой пенсионеров возник из-за того, что снежки летели в памятник военнослужащим. Пенсионеры сделали мужчине замечание, завязался спор, в ходе которого тот ударил пожилого оппонента. В ответ жена пенсионера ударила игравшего в снежки мужчину ножом в спину.

В отношении женщины возбудили уголовное дело. Первоначально её деяние квалифицировалось как причинение лёгкого вреда. Однако позднее выяснилось, что у пострадавшего задета лёгочная плевра, и теперь пенсионерке вменяют причинение тяжких телесных повреждений. Ей грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на местную полицию.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кузбассе первоклассница пришла в школу с кухонным ножом. Девочка угрожала расправой двум одноклассникам и учителю. По словам окружающих, в её поведении и ранее проявлялась агрессия. По данному факту СКР начал проверку.