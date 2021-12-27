Украина придумала ответное требование для НАТО к России

НАТО при обсуждении гарантий безопасности следует потребовать от России не принимать новые страны в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил в эфире телеканала «Наш» экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.

По мнению экс-депутата, НАТО и Россия намерены разделить сферы влияния в мире. В этой связи Мураев предположил, что у Альянса также будут встречные требования к России.

Такие же, как были у Путина: по нерасширению блока ОДКБ, по неразмещению оружия, отказ от каких-то средств вооружения, — предположил он.

При этом Мураев убеждён, что НАТО пойдёт на любую сделку с Россией, лишь не допустить её союза с Китаем.

Проекты соглашений по безопасности 17 декабря опубликовал МИД РФ. Согласно документам, Москва предлагает НАТО взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, присоединение Украины и других стран бывшего СССР.

Кроме того, стороны обязуются не создавать условий, которые могут быть расценены оппонентом как угроза. Также Москва предлагает договориться о предельной дистанции сближения боевых кораблей и самолётов и отвести районы оперативных учений на согласованное расстояние от линии соприкосновения Россия — НАТО. В договоре предлагается закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил РФ созвать заседание Совета Россия — НАТО (СРН) 12 января. Таким образом он официально подтвердил предложение Альянса провести переговоры во время встречи Военного комитета НАТО в Брюсселе.