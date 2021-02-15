Учёные осудили редакторов немецкого словаря за удаление слов мужского рода

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Группа немецких филологов раскритиковала редакторов авторитетного немецкого словаря Duden за попытки сделать его содержание более «гендерно-нейтральным», заменив 12 тысяч слов, в основном обозначающих специальности.

Редакторы приняли решение отказаться от использования слов в мужском роде для обозначения профессии в целом, как это было до недавних пор со словом ein Arzt (доктор). По словам главного редактора Duden Катрин Кункель-Разум, смешанные по половому признаку группы профессионалов продолжат называться в мужском роде. При этом она отметила, что это может породить путаницу в определении, является ли компания «чисто мужской» или включает в себя и «людей других гендеров».

Лингвистическое общество «Ассоциация за немецкий язык» выступила против Кункель-Разум. Филологи заявили, что гендерно-нейтральная лексика, которую отстаивают в редакции словаря, является продуктом «элитаристского взгляда», который не имеет отношения к тому, как говорят в повседневной жизни немецкоговорящие жители Германии, Австрии или Швейцарии.

Общество, к которому апеллирует Кункель-Разум, не следует этим правилам. Вы не встретите гендерную терминологию в обычных ситуациях общения — в супермаркете или в гараже. За последние два года многочисленные опросы показали, что «политически корректная» лексика не нашла поддержки в обществе, — приводит «Ридус» выдержку из сообщения ассоциации.

Как сообщал NEWS.ru, на сайте Белого дома после обновления пользователи при заполнении формы обратной связи теперь могут выбрать гендерно-нейтральные обращения. Посетители имеют возможность использовать местоимение, которое они предпочитают по отношению к себе. Так, среди вариантов, кроме традиционных «он» и «она», есть и гендерно-нейтральные «они».