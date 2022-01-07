Канцлер Австрии заразился коронавирусом

Глава правительства Австрии Карл Нехаммер заразился коронавирусом и в настоящее время находится дома на карантине. Инфекцию у него выявили в результате тестирования, которое он прошёл после возвращения из отпуска, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство федерального канцлера.

Нехаммер, разумеется, привит три раза. Он находится в домашнем карантине, — цитирует агентство сообщение ведомства.

Там добавили, что у членов семьи Нехаммера заболевание не выявлено, а сам он переносит его бессимптомно. Глава австрийского правительства заверил, что чувствует себя хорошо и причин для беспокойства нет.

Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда, прошедший вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса, во второй раз заразился коронавирусом. В канцелярии главы государства заверили, что чувствует он себя хорошо и находится под наблюдением медиков.

Несколько дней назад стало известно, что COVID-19 выявили у короля Швеции Карла XVI Густава и его супруги Сильвии. Заболевание они переносят в лёгкой форме. Ранее правящая чета также прошла вакцинацию и ревакцинацию.