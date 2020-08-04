У Дании нет жалоб на якорные суда при прокладке «Северного потока-2»

https://static.news.ru/photo/2630de7e-d634-11ea-9e61-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/nord-stream2.com

Жалоб на разрешение Датского энергетического агентства (DEA ), выданного компании Nord Stream 2 AG на использование якорных трубопрокладчиков при строительстве газопровода «Северный поток — 2» Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал. Об этом сообщила представитель совета Клара Агнес Тролле Миккелсен.

Датский апелляционный совет по вопросам энергетики не получал никаких апелляций на решение ДЭА от 6 июля 2020 года, разрешающего Nord Stream 2 AG использовать суда с якорями, — приводит её слова ТАСС.

Ранее в DEA предупредили, что перед началом работ Nord Stream должна предоставить в ведомство новое расписание проекта. В него должны быть включены предполагаемые сроки прокладки трубопроводов. При этом агентство утверждать расписание работ не должно.

В Nord Stream в ответ на это заверили, что информацию о новом графике DEA получит в срок.

31 июля DEA внесло изменения в разрешение на строительство газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах Дании. Компании Nord Stream 2 AG теперь разрешено использовать не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным. В DEA пояснили, что подлежащий достройке маршрут проходит вне зоны возможного контакта с захороненным на дне Балтики химическим оружием. Отмечалось также, что возобновление строительства при этом возможно с 3 августа, когда истечёт срок обжалования решения агентства.

15 июля Госдепартамент США опубликовал новые рекомендации в рамках закона о противодействии России через санкции. В документ был включён и «Северный поток — 2». Ограничения касаются тех, кто обеспечивает строительство и укладку труб, включая финансовых партнёров и операторов судов-трубоукладчиков. Депутаты немецкого парламента от фракции «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт и Штеффен Котре раскритиковали политику Вашингтона в отношении газопровода и призвали власти ФРГ защитить «Северный поток — 2» ради экономических интересов Европы.

Но 3 августа польское Управление по охране конкуренции и потребителей (UOKiK) оштрафовало «Газпром» на $57 млн за отказ сотрудничать по делу о строительстве «Северного потока — 2». После этого в «Газпроме» прокомментировали штраф от польского регулятора, пояснив, что Информация, которую польский антимонопольный регулятор UOKiK запросил у российской компании «Газпром», не имела связи с предметом антимонопольного расследования.

Как писал NEWS.ru, во вторник министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер заявил, что германское правительство делает ставку на переговоры с США во избежание обещанных санкций со стороны Вашингтона в отношении участников проекта «Северный поток — 2».