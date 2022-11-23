Турция нанесла удары по 471 объекту в Сирии и Ираке Турция нанесла удары по 471 объекту в Сирии и Ираке, нейтрализовав 254 террориста

Фото: US Navy/Global Look Press

Турецкие вооруженные силы нейтрализовали более 250 террористов во время военной операции в Сирии и Ираке, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. По его словам, которые приводит ТАСС, Турция продолжит операции, чтобы ответить «за каждую каплю крови» погибших в ходе нападений в республике.

К настоящему моменту в ходе операции удары нанесены по 471 цели, 254 террориста нейтрализованы, — сообщил он.

20 ноября в Минобороны Турции заявили о начале военной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на территории Сирии и Ирака. При этом глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не обсуждал воздушную операцию на севере Сирии и Ирака с российским лидером Владимиром Путиным или с президентом США Джо Байденом, хотя, по его словам, президенты знают, что такие операции возможны в регионе в любое время.

Впоследствии стало известно, что Вооруженные силы Турции за день поразили 89 целей, включая убежища и склады боеприпасов. Иракские СМИ сообщили о гибели 15 военнослужащих армии Сирии в результате ударов ВВС Турции по курдским районам в провинциях Алеппо, Ракка и Хасеке. Кроме того, жертвами налетов стали 14 мирных жителей.