Тихановская опровергла своё участие в планах захвата власти в Гомеле

https://static.news.ru/photo/c23b8870-7b5a-11eb-abed-96000091f725_660.jpg Светлана Тихановская Фото: Heikki Saukkomaa/www.imago-images.de/Global Look Press

Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не участвовала в планах по организации массовых беспорядков и захвату власти в Гомеле.

За время предвыборной программы и месяцы протеста после выборов команда Светланы Тихановской общалась и продолжает общаться с огромным количеством белорусов. Часть из них всегда была и продолжает оставаться ориентированной на радикальные меры — но Светлана Тихановская никогда не участвовала в разработке таких планов. Как показывают более 200 дней белорусского протеста, Светлана Тихановская и её команда поддерживали только мирные методы, — сообщили в пресс-службе лидера белорусской оппозиции.

Ранее Следственный комитет Белоруссии обнародовал запись встречи Тихановской с доверенными лицами, которая прошла 5 августа прошлого года. На ней обсуждались планы захвата власти в Гомеле. Следователи пояснили, что эти факты вскрылись в ходе расследования уголовного дела в отношении мужа Тихановской — активиста и блогера Сергея, которого задержали в мае 2020 года.

Уголовное дело в отношении четырёх доверенных лиц Тихановской было завершено. Задержанным инкриминируются статьи «Приготовление к массовым беспорядкам» и «Приготовление к захвату зданий и сооружений».

Как писал NEWS.ru, Следственный комитет Белоруссии инициирует экстрадицию экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской. Соответствующие документы были переданы в Генпрокуратуру государства. На данный момент оппозиционерка находится в Литве. 21 декабря 2020 года Генеральная прокуратура Белоруссии завела уголовное дело против неё и других оппозиционеров о создании экстремистского формирования.

В Белоруссии больше полугода продолжаются акции протеста. Они начались после президентских выборов 9 августа, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Вышедшие на улицу люди считают, что выборы были сфальсифицированы. Белорусский лидер заявлял, что в стране пытаются устроить цветную революцию по западным методичкам.