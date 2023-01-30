The Sun: группа Spice Girls может выступить на коронации Карла III

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Поп-группа Spice Girls может выступить на коронации короля Великобритании Карла III, которая пройдет в мае, сообщает «Москва 24» со ссылкой на британский таблоид The Sun. Гостями на мероприятии, посвященному новому британскому монарху, могут стать и другие мировые звезды, список которых пока не разглашается.

Слухи о возможном появлении группы Spice Girls, которая состоит из Мелани Браун, Эммы Бантон, Мелани Чисхолм, Джери Холлиуэлл и Виктории Бекхэм, появились потому, что ее участники неоднократно встречались с принцем Чарльзом ранее.

Коронация нового монарха Великобритании Карла III пройдет 6 мая 2023 года в Вестминстерском аббатстве.

Принц Гарри, герцог Сассекский ранее был вычеркнут из сценария коронации его отца Карла III. Вопреки традиции, у него не будет какой-либо официальной роли в церемонии, которая должна состояться 6 мая. Предполагается, что поводом для этого послужили откровения принца Гарри в мемуарах, которые должны появились в продаже 10 января. По словам источника издания, брат Гарри, принц Уильям весьма расстроен содержанием книги и «пылает гневом».

До этого сообщалось, что Карла III и его супругу королеву-консорта Камиллу закидали яйцами в городе Йорке. По данным издания, британский монарх вместе с женой прибыл в город на церемонию открытия монумента, посвященного королеве Елизавете II.