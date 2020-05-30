Страны Европы выразили сожаление из-за решения США по проектам Ирана

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Небольшие пивоварни в Германии были вынуждены слить нераспроданное из-за пандемии пиво из ранее откупоренных бочек. Большинство же производителей переработали напиток повторно. В немецкой ассоциации пивоварен DBB сообщили, что падение продаж оказало катастрофическое влияние на отрасль.

Если срок годности пива истек, то, в зависимости от технических возможностей пивоварни, оно может быть возвращено в процесс варения или использовано для производства биогаза, — заявил РИА Новости официальный представитель...