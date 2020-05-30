Страны Европы выразили сожаление из-за решения США по проектам Ирана

https://static.news.ru/photo/623f176c-a274-11ea-b3c2-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
МИД Франции, Германии и Великобритании выразили сожаление из-за решения США. Последние намерены прекратить исключения из санкций ядерных проектов Ирана.
Мы глубоко сожалеем о решении Соединённых Штатов прекратить три исключения для ключевых ядерных проектов в рамках СВПД, включая проект модернизации реактора в Араке, — приводит текст совместного коммюнике РИА Новости.
Представители стран также подчеркнули, что данные проекты одобрены резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН. Они служат интересам всех.
СВПД является важным инструментом глобальной архитектуры нераспространения и остаётся единственным и наилучшим способом гарантировать исключительно мирный характер ядерной программы Ирана, — добавили в МИД.
Как ранее сообщал NEWS.ru, в январе 2020 года президент России Владимир Путин заявил о том, что обязательства Ирана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СПВД) являются добровольными.