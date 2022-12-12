Сербский политолог объяснил, кто может начать боевые действия в Косово Сербский политолог Гайич: начало боевых действий в Косово зависит только от НАТО

Фото: Bojan Slavkovic/AP/TASS

Начало боевых действий на территории частично признанного Косово зависит от албанской стороны, прислушивающейся к указаниям НАТО, заявил в разговоре с NEWS.ru сербский политолог Стеван Гайич. Он подчеркнул, что в рамках сложившейся ситуации Запад может пойти на провокации, а особенно сильную реакцию стоит ожидать со стороны Великобритании. Политолог напомнил, что королевство параллельно с албанскими провокациями включило ряд косовских сербов в санкционные списки.

Так что ситуация полностью в руках НАТО. Если они решат, что надо примириться, они скажут албанцам отвести свой спецназ, а сербы разберут баррикады после освобождения незаконно задержанного полицейского и когда перестанут чудовищно давить на сербов, — указал Гайич.

Также он прокомментировал высказывание министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, которая сказала, что позиция, в рамках которой возможна отправка сербского спецназа в Косово, является неприемлемой. Гайич подчеркнул, что сербская армия и полиция могут находиться в Косово и Метохии в соответствии с резолюцией ООН 1244. Слова Бербок он назвал скандальными.

Данное заявление Бербок основано лишь на сербофобии. Как говорил историк Милорад Экмечич, сербофобия — это речка, впадающая в большую реку русофобии. Бербок особенно ненавидит Россию, хочет поставить все возможное оружие против нее, поэтому ее ненависть и к Сербии совершенно логична, — отметил политолог.

Ранее премьер-министр Сербии Ана Брнабич, отвечая на критику министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, заявила об «ошеломляющем уровне абсурда» в словах немецкого дипломата. В своем Twitter глава сербского правительства напомнила, что в майском коммюнике главы МИД стран G7 призывали соблюдать резолюции СБ ООН при решении «любой проблемы или кризиса в мире», однако на деле все получается по-другому.

В воскресенье, 11 декабря, спецназ полиции самопровозглашенной Республики Косово силой взял под контроль объект на плотине аккумуляционного озера ГЭС Газиводе на севере края. Днем ранее на севере Косово местное сербское население начало возводить баррикады. Причиной таких действий послужило задержание властями Косово в Приштине бывшего полицейского МВД самопровозглашенной республики Деяна Пантича.