https://static.news.ru/photo/215218c6-563e-11ea-b171-fa163e074e61_660.jpg Кадр из фильма «В зоне особого внимания» Фото: kinopoisk.ru

Украинский телеканал «Интер» показал два советских фильма о десантниках ко Дню защитника Отечества, хотя Национальный совет страны запретил транслировать подобные фильмы в эфире.

Руководство «Интера» решило пустить фильмы в эфир, несмотря на то, что День защитника Отечества на Украине официально не отмечается. Утром был показан фильм «В зоне особого внимания», а позже — картина «Опасный ход».

Всем, кто остался верен своей Родине, посвящается, — говорится в анонсе к фильмам на сайте телеканала.

В феврале представители Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания напомнили, что под запретом находятся фильмы, которые могут «создавать положительный образ работников государства-агрессора». Также на телевидении нельзя демонстрировать фильмы с коммунистической символикой.

Празднование Дня защитника Отечества было перенесено на Украине с 23 февраля на 14 октября президентом страны Петром Порошенко в 2014 году.

Ранее NEWS.ru сообщал, что украинский телеканал «1+1», который принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, снял семь многосерийных фильмов на русском языке. Продюсер канала объяснила выбор языка рейтингами, поскольку на украинском сериалы смотрятся не так удачно.