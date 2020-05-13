СМИ предрекли исчезновение Украины из-за глобального потепления

https://static.news.ru/photo/aa2a736c-952e-11ea-b9c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Глобальное потепление может «истребить» жителей Украины, потому что страна не переживёт изменений, которые произойдут к 2050 году.

Авторы издания «Апостроф» считают, что климатические изменения спровоцируют волну миграции в страну из тех регионов, где жизнь станет невозможной. Уже сейчас на Украине зафиксировали все виды засух. Многие жители жалуются на уровень воды в колодцах.

Сейчас, например, даже на севере Украины, которая всегда входила в зону переувлажнения, мы имеем проблемы с уровнем воды в колодцах, — подчёркивает издание.

Специалисты считают, что власти должны принять меры, которые спасут страну от вымирания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что потепление климата привело к таянию гималайских ледников, ослаблению муссонов и быстрому размножению глубоководной водоросли.