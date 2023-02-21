Швейцария вновь расстроила посягателей на российские активы Минэкономики Швейцарии заявило о невозможности продать российские активы

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Банки Швейцарии не имеют права распоряжаться замороженными российскими активами, заявил в беседе с РИА Новости представитель государственного секретариата по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш. По его словам, речь идет как о привлечении новых инвестиций, так и о продаже активов.

С замороженными активами не допускается фактическое управление портфелем, то есть привлечение новых инвестиций, продажа активов или изменение выручки, — сказал пресс-секретарь Минэкономики Швейцарии.

Он уточнил, что на территории страны запрещены любые действия, связанные с использованием замороженных активов, за исключением начисления процентов и списания комиссии.

Ранее Федеральный совет Швейцарии заявил, что передача Украине замороженных российских активов незаконна. При этом швейцарские власти пообещали продолжать самостоятельно поддерживать Украину.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что, по мнению юристов Евросоюза, законы Блока позволяют инвестировать замороженные активы и использовать полученные доходы для помощи Украине, однако сначала следует установить точный размер активов, которые принадлежат Центробанку РФ, а также других российских заблокированных средств.