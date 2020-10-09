Швейцария с 12 октября вводит карантин для приезжающих из России

https://static.news.ru/photo/8e1632c0-0a3f-11eb-a4f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: GeneveAeroport/facebook.com

Власти Швейцарии с 12 октября вводят обязательный 10-дневный карантин для всех приезжающих из России, следует из сообщения Федерального офиса общественного здравоохранения.

В перечень стран с обязательным карантином также входят Канада, Грузия, Иран, Иордания, Словакия и Тунис. Кроме того, аналогичные меры приняты для ряда регионов в Австрии, Германии, Франции и Италии, уточняет РИА Новости.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 12 126 случаев коронавируса. Это максимальное количество заболевших в стране с начала пандемии. Предыдущий максимум — 11 656 случаев за день — был установлен 11 мая. Всего с начала пандемии в РФ заразились 1 272 238 человек. Большинство новых случаев выявлено в Москве — 3701. Второе место по количеству зафиксированных случаев занимает Санкт-Петербург — 469 заболевших, третье — Подмосковье: там зарегистрировали 411 пациентов с COVID-19.

Ранее NEWS.ru писал, что в автономном сообществе Мадрид сроком на 15 дней вводится режим повышенной готовности. Об этом заявил глава Минздрава Испании Сальвадор Илья.

Ограничения касаются не только непосредственно столицы страны, но и ещё восьми муниципалитетов. Въезд и выезд оттуда возможны только по уважительным причинам, в числе которых поездка на работу или учёбу, в больницу или для оказания помощи родственникам.