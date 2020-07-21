Швеция переложила ответственность за отслеживание контактов заболевших COVID-19 на самих заражённых. В стране считают, что у медицинских работников просто не хватает на это времени. При этом эпидемия на территории этого государства, судя по всему, замедлилась. В первые недели июля в стране наблюдался резкий спад новых случаев заражения и снижение смертности почти до нуля. Тем не менее скандинавское государство уже заплатило высокую цену за свой подход к борьбе с эпидемией — уровень смертности там был сравним с Пакистаном и Гаити.

Стокгольм считает, что пациентам с COVID-19 гораздо легче самим отследить свои контакты и сообщить о диагнозе, чем делегировать эту обязанность медикам. Отныне после получения положительных результатов теста на коронавирус шведы будут обязаны обзвонить близких и знакомых, а затем отчитаться об этом перед властями. Правда, остаётся неясным, как ответственные за борьбу с эпидемией намерены проверять правдивость этих отчётов.

Гораздо лучше нам самим сделать это, чем заставлять отслеживать наши контакты кого-то другого, — считает глава правового департамента шведского Агентства по общественному здравоохранению Битте Брастад. — Медицинским работникам раньше приходилось принимать кучу решений и соблюдать множество формальностей, чтобы делегировать эту обязанность пациенту. Сейчас это стало проще.

В Стокгольме добавляют, что станут учитывать индивидуальные случаи. Например, если у пациента диагностирована деменция или он находится в тяжёлом состоянии, отслеживанием контактов для него по-прежнему будут заниматься специалисты.

Стоит отметить, что долгое время в Швеции вообще не пытались выявить, с кем контактировал обладатель положительного теста на COVID-19. Подобная практика была взята на вооружение, только когда стало понятно, что уровень смертности в стране намного превышает показатели соседей. Было увеличено и количество тестов — проверять на коронавирус начали даже тех, у кого не проявлялись его симптомы.

Henrik Montgomery/Tt/Global Look Press

На данный момент в Швеции зафиксировано более 78 тысяч случаев заражения COVID-19 и свыше 5600 летальных исходов. В пересчёте на единицу населения смертность от заболевания в скандинавском государстве сравнима с показателями Гаити и Пакистана. Для сравнения: в соседней Дании обнаружили только 13 200 инфицированных и зафиксировали 611 смертей. Виноватыми в такой печальной картине многие шведы и их соседи считают власти страны, которые приняли решение не закрывать общественные заведения в разгар пандемии.

Однако в последние недели распространение болезни значительно замедлилось, отмечают местные специалисты. В конце июня в Швеции находили по 1800 заражённых ежедневно, но в первые недели июля дневной прирост резко упал до уровня 700. Сократилось и количество смертей — до 10–20 в сутки.

Местные эпидемиологи считают, что в этом сыграла свою роль совокупность факторов. В летний сезон люди проводят на улице больше времени, меньше работников и студентов присутствуют в офисах и учебных заведениях. С другой стороны, граждане стали лучше соблюдать социальную дистанцию, а часть из них приобрела иммунитет к заболеванию. Согласно первому исследованию популяционного иммунитета, проведённому в июне, только 10% жителей столичного региона выработали стойкость к COVID-19. По последним данным, их число составляет уже 17,6%.

Сложно сказать, что послужило причиной (снижения заболеваемости. — NEWS.ru), — приводит Business Insider слова специалиста по инфекционным заболеваниям из Каролинского университета Яна Альберта. — Но возможно, это комбинация социального дистанцирования, сезонных факторов и частичного популяционного иммунитета.

Хотя с подачи премьер-министра Стефана Ловфена в Швеции было запущено расследование правильности подхода к борьбе с эпидемией, страна пока не собирается отказываться от прежних правил. Тем более что не всем государствам, пошедшим по пути карантина, удалось избежать высокой смертности. Так, в Бельгии, численность населения которой сравнима со Швецией, от коронавируса умерли более 9800 человек, несмотря на строгие карантинные ограничения, часть из которых действует до сих пор. Более того, на днях в Брюсселе признали, что в стране началась вторая волна эпидемии — коэффициент репродукции вируса вновь поднялся выше единицы.