Драма по-шведски: чем обернулась ошибка в борьбе с COVID-19

Этой весной Швеция стала известна как одна из двух европейских стран, которые не стали вводить карантин из-за коронавируса (второй была Белоруссия). Несмотря на вал критики со стороны скандинавских соседей и экспертов, шведские эпидемиологи настаивали, что такой подход позволит избежать обрушения экономики и второй волны эпидемии. Сегодня стало понятно, что надежды не оправдались: в стране фиксируется новая и очень серьёзная вспышка заболеваемости, а экономика пострадала так же, как и у остальных европейцев. В попытке остановить распространение вируса Стокгольм всё-таки пошёл на некоторые ограничения.

С 16 ноября жителям Швеции запретили собираться более чем по восемь человек в закрытых помещениях, а барам и ресторанам — продавать алкоголь после 22:00. Кроме того, были приняты меры, чтобы защитить постояльцев домов престарелых. Такие шаги стали ответом на стремительно растущую заболеваемость: к середине ноября в 10-миллионной Швеции начали фиксировать по 15 тыс. инфицированных в день. Страна также находится в числе лидеров в Европе по количеству госпитализаций с COVID-19, а в Стокгольме положительным оказывается каждый пятый сданный тест на коронавирус.

Власти открыто не признают, что их подход не сработал, и всё ещё делают ставку на добровольное соблюдение социальной дистанции. Только вот за восемь месяцев в режиме частичной самоизоляции шведы изрядно устали от правил. Пока что правительство надеется переубедить их словесными увещеваниями.

Не ходите в спортзал, не ходите в библиотеку, не ходите в рестораны, не устраивайте вечеринки — отмените! — обратился к согражданам премьер-министр Стефан Лёвен.

Шведы всегда подчёркивали, что их подход вряд ли применим в других странах, так как основан на доверии граждан правительству, высокой ответственности и трудовом законодательстве, позволяющем работникам легко получить оплачиваемый больничный и остаться дома, если они подозревают у себя коронавирус.

Кафе в Стокгольме, ноябрь 2020-го WixtrÃ–M Peter/Aftonbladet/Global Look Press

Местные эпидемиологи, в частности советник правительства Андерс Тегнелл, надеялись избежать второй волны за счёт выработки коллективного иммунитета у значительного числа жителей страны. Но, как видно по последним цифрам заболеваемости, эта стратегия начинает давать сбой.

Я бы хотела, чтобы это было правдой. Это было бы прекрасно. Но этого не произошло, — заявила газете Daily Telegraph другой шведский эпидемиолог Анника Линде. — Теперь у нас более высокий уровень смертности, и мы не избежали второй волны. Может быть, иммунитет и играет какую-то роль, но не слишком большую.

При этом подход Швеции не спас страну и от кризиса в экономике. За первые два квартала 2020 года она сократилась на 7,7%. Такое же падение было отмечено в соседней Дании, которая ввела одни из самых ранних и жёстких мер весной и таким образом избежала массовой смертности от COVID-19. А экономики Норвегии и Финляндии, которые тоже выбрали карантин, сократились меньше, чем шведская — на 5% и 6% соответственно. По последним прогнозам, за 2020 год ВВП Швеции упадёт на 3,4%.

Дело в том, что страна зависима от глобальных сетей поставок, поэтому на неё сильно повлияли карантины соседей. Кроме того, следуя советам властей, шведы стали меньше ходить по магазинами и ресторанам, что нанесло удар по малому бизнесу, почти равносильный карантину, но растянутый по времени.

Шведская стратегия оказалась драматичной ошибкой, — рассказала местный вирусолог Лена Эйнхорн в интервью Financial Times. — У нас в восемь раз больше случаев коронавируса на единицу населения, чем в Финляндии, и в три с половиной раза больше, чем в Норвегии. А нам говорили, что мы избежим худшего за счёт того, что к осени у нас будет иммунитет.

Пока что шведские клиники справляются с наплывом заболевших, но врачи предупреждают, что при нынешней скорости распространения вируса койки в госпиталях могут скоро закончиться. Тогда Стокгольм встанет перед непростым выбором: признать полный провал своего уникального подхода и ввести карантин или смириться с возрастающей смертностью. Ранее правительство не исключало, что может пересмотреть свою стратегию, если она окажется неудачной. Многие жители страны считают, что время уже пришло.