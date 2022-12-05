Шольц оценил эффективность санкций против России Шольц заявил, что эффективность санкций против России возрастает

Фото: IMAGO/Bernd Elmenthaler/Global Look Press

Олаф Шольц

Эффективность санкций против России возрастает с каждой неделей, их придется сохранять долго, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц в своей статье для издания Foreign Affairs. Он полагает, что ЕС и НАТО на данный момент сильны как никогда. Канцлер добавил, что начало спецоперации не внесло противоречий между странами Евросоюза, как на то рассчитывал, по мнению немецкого политика, президент России Владимир Путин.

На самом деле все произошло наоборот: ЕС и трансатлантический альянс сильны как никогда. Ничто не показывает это так ясно, как беспрецедентные экономические санкции, которым сейчас подвергается Россия, — считает Шольц.

Путин должен понять, что ни одна санкция не будет снята, если Россия попытается диктовать условия мирного соглашения, добавил канцлер.

До этого Шольц во время разговора с президентом России призвал Москву дипломатическим путем решить конфликт на территории Украины, передает пресс-служба правительства ФРГ. Он подчеркнул, что сделать это нужно как можно скорее. Как отметили в кабмине Германии, беседа, длившаяся в течение часа, была посвящена действиям ВС на Украине и их последствиям.

Также во время круглого стола на Берлинской конференции по безопасности Шольц заявил, что Европа должна вернуться к «мирному порядку» с Россией, который существовал до начала спецоперации на Украине. По его мнению, по завершении боевых действий необходимо будет решить «вопросы общей безопасности», что станет возможным только после того, как российская сторона сделает шаг навстречу к становлению «мирного порядка».