Шойгу: Запорожская АЭС функционирует в штатном режиме Шойгу: крупнейшая в Европе Запорожская АЭС работает в штатном режиме

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Охладительные бассейновые установки на Запорожской АЭС в Энергодаре

Запорожская атомная электростанция работает в штатном режиме, заявил на селекторном совещании министр обороны России Сергей Шойгу. Он добавил, что продолжается бесперебойная работа 33 угольных шахт, двух нефтяных и 14 газовых месторождений, перешедших под контроль Луганской и Донецкой народных республик в ходе специальной военной операции.

В штатном режиме функционирует самая крупная в Европе Запорожская атомная электростанция, которая способна вырабатывать до половины всех мощностей атомной генерации Украины, — сообщил Шойгу.

Он добавил, что на освобожденных территориях сосредоточено 57% мощноcтей металлургической промышленности Украины. По его словам, украинские военные при отступлении cтараются нанести максимальный ущерб этим объектам.

Ранее журналист The Wall Street Journal Лоуренс Норман сообщил со ссылкой на главу Международного агентства по атомной энергетике Рафаэля Гросси о том, что на территории Запорожской АЭС в Энергодаре находится около 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана. По его словам, в МАГАТЭ надеются на то, что с этими запасами ничего не случилось.

В Международном агентстве по атомной энергетике также сообщили, что Гросси предпринимает уcилия по oрганизации миссии организации на Запорожскую АЭС для проведения работ в области физической ядерной бeзопасности, защиты ядерного материала и ядерных гaрантий.