Сестра Меган Маркл написала компрометирующие мемуары о герцогине

https://static.news.ru/photo/0c6f5b04-5718-11eb-b286-fa163e074e61_660.jpg Меган Маркл Фото: Cnn/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сестра супруги британского принца Гарри Меган Маркл написала компрометирующую книгу о герцогине.

Презентация книги Саманты Грант «Дневник нахальной принцессы» состоится 17 января. В ней сводная сестра намерена поделиться с читателями «хорошими, плохими и грязными» подробностями о герцогине Сассекской, пишет Daily Star.

По словам Грант, она не преследует цель разрушить репутацию Меган Маркл, при написании мемуаров она старалась быть предельно откровенной.

Я не знаю, понравится ли ей то, что она прочтёт. С чем-то она, вероятно, согласится, а с чем-то — нет, —Это честно, в этом и заключается баланс. Очевидно, что некоторые подробности ей не придутся по душе. Правда порой удивительнее, чем вымысел, и я предпочитаю говорить правду, — заявила она.

В 2008 году у Грант диагностировали рассеянный склероз. В настоящее время женщина прикована к инвалидному креслу.

56-летняя Саманта Грант неоднократно нападала на сводную сестру, обвиняя, что та бросила своих родственников. Ещё до помолвки Маркл с принцем она обещала выпустить «разоблачительную» книгу, после которой Гарри будет вынужден расстаться с актрисой.

При этом друзья Меган Маркл утверждают, что она никогда не общалась со сводными братом и сестрой — Самантой Грант и Томасом Марклом-младшим.

Как писал NEWS.ru, Меган Маркл рассчитывает баллотироваться в президенты США через четыре года. Соответствующими данными делятся неназванные источники, близкие к семье. По их словам, именно по этой причине пара переехала в Соединённые Штаты, отказавшись от титулов в Британии. Тем не менее есть и те, кто не разделяет подобного мнения о планах Меган. Авторитетные источники из числа её коллег настаивают на том, что супруга принца Гарри не планирует строить политическую карьеру, «хотя нельзя отрицать, что она интересуется политикой и занимается ею как отдельной темой».