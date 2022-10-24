СБУ обнародовала записи переговоров главы «Мотор Сич» Богуслаева с Россией

Фото: Стрингер/РИА Новости

Служба безопасности Украины опубликовала в своем Telegram-канале аудиозаписи якобы телефонных переговоров директора «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева с высокопоставленным лицом из России. Ранее спецслужбы Украины задержали миллиардера по подозрению в госизмене.

Из обнародованной записи следует, что человек, похожий на Богуслаева, незадолго до начала военной операции на Украине и какое-то время после ввода войск вел переговоры с российской стороной о поставке двигателей для военных вертолетов и прочих запчастей.

Должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от «Партии регионов», продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам. Тем самым фактически поддерживал врага и помогал ему обстреливать украинские города и села, — утверждается в сообщении СБУ.

Богуслаев входит в топ-25 самых богатых людей Украины. Он возглавляет предприятие, которое специализируется на разработке и производстве, а также ремонте авиационных и газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов. Завод находится в Запорожье. Кроме этого глава «Мотор Сич» был удостоен звания героя Украины в 2000 году.

О задержании Богуслаева накануне сообщили украинские СМИ. Они отмечали, что вместе с миллиардером был задержан и начальник одного из департаментов его предприятия. Запорожские Telegram-каналы, в свою очередь, опубликовали кадры обыска в доме предпринимателя.