Саакашвили оконфузился на встрече с украинскими депутатами

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Количество смертей во Франции в период с 1 марта по 13 апреля выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Основной рост пришёлся на регионы, наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса, сообщил Национальный институт статистики и экономических исследований.

В 2019 году за первую половину весны скончались 75 100 человек, в 2020 году — 93 839 человек. По сравнению с показателями за аналогичный период 2018 года, когда умерли 83...