Европа

Саакашвили оконфузился на встрече с украинскими депутатами

17:59, 24 апреля 2020
Михаил Саакашвили Михаил Саакашвили Фото: Yuliia Zozulia/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Эксцентричный политик Михаил Саакашвили — бывший президент Грузии и бывший же глава Одесской области Украины — попал в неловкую на встрече с депутатами пропрезидентской фракции «Слуга народа». Он перепутал цвета украинского флага, прицепив к лацкану пиджака перевёрнутый значок с его изображением.

Конфуз стал достоянием общественности, так как встречу показывали в телевизионном эфире.

Последовательность цветов на флаге — синий, а затем жёлтый. Однако на пиджаке политика они размещены в обратной последовательности, пишет «Обозреватель». Как полагают журналисты издания, это может свидетельствовать о том, что Саакашвили толком не знает, как выглядит символ государства, в правительстве которого ему предстоит работать.

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший грузинский лидер принял предложение Владимира Зеленского занять пост заместителя премьера Украины. По словам политика, президент поручил ему «заниматься переговорами с МВФ», поскольку в экономике сложилась «катастрофическая ситуация».

Однако такое решение главы государства вызвало недовольство в Грузии. Председатель правительства этой страны Георгий Гахария назвал произошедшее неприемлемым.

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