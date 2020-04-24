Саакашвили оконфузился на встрече с украинскими депутатами

Эксцентричный политик Михаил Саакашвили — бывший президент Грузии и бывший же глава Одесской области Украины — попал в неловкую на встрече с депутатами пропрезидентской фракции «Слуга народа». Он перепутал цвета украинского флага, прицепив к лацкану пиджака перевёрнутый значок с его изображением.
Конфуз стал достоянием общественности, так как встречу показывали в телевизионном эфире.
Последовательность цветов на флаге — синий, а затем жёлтый. Однако на пиджаке политика они размещены в обратной последовательности,
Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший грузинский лидер принял предложение Владимира Зеленского занять пост заместителя премьера Украины. По словам политика, президент поручил ему «заниматься переговорами с МВФ», поскольку в экономике сложилась «катастрофическая ситуация».
Однако такое решение главы государства вызвало недовольство в Грузии. Председатель правительства этой страны Георгий Гахария назвал произошедшее неприемлемым.
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