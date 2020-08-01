Регионы Украины разделили на четыре зоны из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/3aa70b58-d40e-11ea-8e5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Новые правила адаптивного карантина по коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) вступили в силу на Украине 1 августа 2020 года. Регионы страны разделили на четыре зоны в зависимости от эпидситуации: «зелёную», «жёлтую», «оранжевую» и «красную». На их территории действуют разные ограничительные меры.

Документ опубликован на официальном сайте правительства Украины. По словам главы Минздрава страны — Максим Степанов — легче всего соблюдать карантин на «зелёных» территориях: вводятся режим ношения масок и соблюдение социальной дистанции — не более одного гражданина на пять квадратных метров во время массовых мероприятий. Кроме того, театры и кинотеатры не должны быть заполнены более чем на 50%. Общественный транспорт должен перевозить пассажиров только на сидячих местах.

В «жёлтой» зоне добавили запрет на посещение ведомств соцзащиты, где могут находиться люди преклонного возраста. В «оранжевой» запретили работать хостелам, турбазам, кроме гостиниц. Кроме того, приостановлена деятельность увеселительных заведений и ресторанов в ночное время, не допускаются плановые госпитализации. Во время массовых мероприятий могут присутствовать не более 100 человек. Кроме того, на 20 кв. м помещений или площадок не должны находиться два и более человека.

В «красной» зоне остановили общественный транспорт, запретили посещение учебных заведений, закрыли ТРЦ, кафе и рестораны.

Первое заражение COVID-19 на Украине зарегистрировали 3 марта 2020 года (Черновицкая область). С 17 марта в стране ввели карантин. Позже, с 22 мая по 22 июня, Киев установил адаптивный карантин, действие которого продлили до 31 августа 2020-го. Меры предполагают ослабление противоэпидемических мероприятий в регионах с благоприятной обстановкой по COVID-19. За всё время пандемии COVID-19 заболели 71 056 человек, 1709 граждан скончались, 39 308 исцелились.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что разрыв дипломатических отношений с Россией в 2014 году был бы правильным политическим жестом. Однако на практике это было бы ошибкой, писал NEWS.ru. Он отметил, что Киев поступает верно, не возвращая посла в Москву, но сохраняя дипотношения.

Дипломат также считает, что Москва потеряла шанс «нормализовать оккупацию Крыма». По его словам, на полуострове увеличивается количество нарушений прав человека и происходит усиленная милитаризация. Глава ведомства призвал Вашингтон усилить давление на Кремль.