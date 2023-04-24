Разведсообщество США оценило шансы ВСУ захватить Крым этим летом Washington Post: разведсообщество США сочло маловероятным захват ВСУ Крыма этим летом

Фото: Министерства обороны Украины

Американское разведывательное сообщество считает маловероятным, что Вооруженные силы Украины захватят Крым летом 2023 года, сообщила Washington Post со ссылкой на слитые документы Пентагона. При этом начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что полуостров должен оказаться под контролем Киева именно в этот период.

Просочившиеся документы показывают, что разведывательное сообщество США считает такой сценарий маловероятным, — говорится в публикации.

Ранее первый министр государственной безопасности ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук заявил, что ВСУ своими атаками беспилотников на Крым пытаются раскрыть положение систем противовоздушной обороны России и их возможности. Кроме того, он отметил, что в Киеве надеются посеять панику среди населения и сорвать туристический сезон.