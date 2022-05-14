Publico: в Португалии арестован дом Абрамовича стоимостью €10 млн

Роман Абрамович / Фото Сергей Карпухин/ТАСС

Португальские власти 25 марта в Алгарве на юге страны арестовали недвижимость бизнесмена Романа Абрамовича стоимостью €10 млн, сообщила газета Publico. Принадлежащая инвестиционной группе Абрамовича компания Millhouse Views LLC ещё в феврале искала желающих купить дом.

Дом российского миллиардера находится в Кинта-ду-Лаго, одной из самых богатых общин в Алгарве. Недвижимость Абрамовича заморозили по запросу МИД Португалии, — сообщает издание.

Ранее стало известно, что активы Романа Абрамовича на сумму более $7 млрд, находящиеся в офшорной зоне острова Джерси, были заморожены местными властями. Также 13 апреля полиция произвела обыск в помещении, принадлежавшем бизнесмену. Остров Джерси является владением Великобритании, он широко известен в мире как популярная «налоговая гавань».