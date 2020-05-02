Протестующие организовали пикник возле офиса Зеленского

https://static.news.ru/photo/80141074-8b2f-11e9-9eff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kovalev/Russian Look/Global Look Press

В Киеве протестующие организовали необычный митинг возле офиса президента Украины Владимира Зеленского. Собравшиеся потребовали пересмотреть «велюровый карантин».

Участники акции просят восстановить работу летних кафе и ресторанов. Именно поэтому они решили провести митинг-пикник. Молодые люди расставили столы в соответствии с нормами социальной дистанции в 1,5 м, а также принесли антисептики и маски. По их словам, они направили украинскому лидеру приглашение на это мероприятие.

Организаторы угощали всех пришедших пиццей и лимонадом. Они пообещали направить собранные средства в медицинские учреждения для борьбы с COVID-19, сообщает «Страна.ua».

Ранее Зеленский пригрозил мэру Черкасс ответственностью за досрочное смягчение карантина в городе. Там были открыты парикмахерские, объекты спортивной инфраструктуры, летние площадки ресторанов, магазины по продаже непродовольственных товаров и мебели, писал NEWS.ru.