Протестующие организовали пикник возле офиса Зеленского

В Киеве протестующие организовали необычный митинг возле офиса президента Украины Владимира Зеленского. Собравшиеся потребовали пересмотреть «велюровый карантин».
Участники акции просят восстановить работу летних кафе и ресторанов. Именно поэтому они решили провести митинг-пикник. Молодые люди расставили столы в соответствии с нормами социальной дистанции в 1,5 м, а также принесли антисептики и маски. По их словам, они направили украинскому лидеру приглашение на это мероприятие.
Организаторы угощали всех пришедших пиццей и лимонадом. Они пообещали направить собранные средства в медицинские учреждения для борьбы с COVID-19,
Ранее Зеленский пригрозил мэру Черкасс ответственностью за досрочное смягчение карантина в городе. Там были открыты парикмахерские, объекты спортивной инфраструктуры, летние площадки ресторанов, магазины по продаже непродовольственных товаров и мебели, писал NEWS.ru.
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