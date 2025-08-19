Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025 в 18:52

Президент Словакии назвал путь к мирному решению украинского конфликта

Президент Словакии: продолжение переговоров поможет решить украинский конфликт

Петер Пеллегрини

Продолжение переговоров поможет разрешить украинский конфликт, заявил в Facebook (деятельность в РФ запрещена) президент Словакии Петер Пеллегрини. Он отметил, что приветствует мирные усилия ряда стран во главе с США.

Единственным путем к миру является продолжение переговоров, — сказал Пеллегрини.

Лидер Словакии добавил, что Киеву нужно предоставить гарантии безопасности. Глава государства также подчеркнул значимость прямых переговоров президентов России и Украины.

Ранее премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что онлайн-саммит ЕС показал, что членство Украины в сообществе не даст ей гарантий безопасности, поэтому связывать их бесполезно и опасно. По словам главы правительства, саммит также подтвердил, что стратегия изоляции Кремля провалилась.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что войска Евросоюза станут для российской армии главной целью в случае размещения на Украине. Он считает, что ввод европейских войск на украинскую территорию будет прямым вмешательством Запада в конфликт, что недопустимо для России.

