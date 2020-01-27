https://static.news.ru/photo/7d7460c6-410a-11ea-bd67-fa163e074e61_660.jpg Анджей Дуда Фото: Paweł Topolski/Polska Agencja Prasowa/Global Look Press

Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что был серьёзный обмен мнениями по вопросам истории Второй мировой войны между польскими властями и представителями России, в ходе которого были оговорены все спорные моменты.

Надеюсь, что все сомнения разрешены и что больше не будет попыток переписывания истории, — отметил политик.

По его словам, мероприятия, которые касаются 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау, важны для Польши, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин считает холокост одной из самых трагических и мрачных страниц мировой истории. Об этом он сообщил в приветствии участникам и гостям мемориального вечера «Хранитель памяти», проведение которого приурочено к Международному дню памяти жертв холокоста.