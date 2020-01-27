Президент Польши Анджей Дуда сообщил, что был серьёзный обмен мнениями по вопросам истории Второй мировой войны между польскими властями и представителями России, в ходе которого были оговорены все спорные моменты.
Надеюсь, что все сомнения разрешены и что больше не будет попыток переписывания истории, — отметил политик.
По его словам, мероприятия, которые касаются 75-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау, важны для Польши,
Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин считает холокост одной из самых трагических и мрачных страниц мировой истории. Об этом он сообщил в приветствии участникам и гостям мемориального вечера «Хранитель памяти», проведение которого приурочено к Международному дню памяти жертв холокоста.
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