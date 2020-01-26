https://static.news.ru/photo/d6ed9f44-4058-11ea-92e4-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин считает холокост одной из самых трагических и мрачных страниц мировой истории. Об этом он сообщил в приветствии участникам и гостям мемориального вечера «Хранитель памяти», проведение которого приурочено к Международному дню памяти жертв холокоста.

Любые попытки замолчать эти события, переписать историю недопустимы и безнравственны, — говорится в президентской телеграмме, размещённой на сайте Кремля.

Путин также считает общим долгом хранить и передавать из поколения в поколение правду о самой кровопролитной войне XX века, о миллионах людей, уничтоженных в концлагерях и гетто, умерших от болезней и голода, а также о том, что конец всем этим злодеяниям положила Красная армия.

Неделя памяти жертв холокоста проходит в России уже шестой раз, премия «Хранитель памяти» вручается во второй раз.

Как писал NEWS.ru, в традиционной воскресной проповеди глава католической церкви папа римский Франциск затронул вопрос холокоста и предостерёг от подобных трагедий. Понтифик напомнил, что 27 января отмечается 75-я годовщина освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, ставшего символом холокоста. Нацисты сожгли в крематориях и уничтожили в газовых камерах более миллиона евреев, советских военнопленных и представителей польской интеллигенции. В боях за него и соседний Освенцим погибли более 200 советских солдат и офицеров.