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Музыкант Сергей Шнуров назвал жителей России самыми креативными людьми в мире. Он считает, что россияне способны решать задачи любого уровня сложности.

Выдавать идеи в пустоту и ради самих этих идей эволюция нас не научила, да и не должна была. Перед тем как самозабвенно что-то созидать, хорошо бы понять, для чего вы...