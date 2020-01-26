https://static.news.ru/photo/32ab32a6-4054-11ea-ad31-fa163e074e61_660.jpgПапа Римский ФранцискФото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В традиционной воскресной проповеди глава католической церкви папа Римский Франциск затронул вопрос Холокоста и предостерёг от подобных трагедий.
Понтифик напомнил, что 27 января отмечается 75-я годовщина освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, ставшего символом Холокоста.
Перед лицом такой огромной трагедии и невероятной жестокости неприемлемо безразличие, необходимо сохранять память. Призываю всех вознести завтра поминальную молитву и сказать: «Никогда больше», — цитирует папу Франциска ТАСС.
Нацисты сожгли в крематориях и уничтожили в газовых камерах более миллиона евреев, советских военнопленных и представителей польской интеллигенции. 27 января Аушвиц-Биркенау был освобождён. В боях за него и соседний Освенцим погибли более 200 советских солдат и офицеров.
Как писал NEWS.ru, ранее польское издание Rzeczpospolita назвало форум памяти жертв холокоста в Иерусалиме местом поражения Варшавы.