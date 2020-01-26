Папа Римский Франциск Папа Римский Франциск Фото: Evandro Inetti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В традиционной воскресной проповеди глава католической церкви папа Римский Франциск затронул вопрос Холокоста и предостерёг от подобных трагедий.

Понтифик напомнил, что 27 января отмечается 75-я годовщина освобождения концлагеря Аушвиц-Биркенау, ставшего символом Холокоста.

Перед лицом такой огромной трагедии и невероятной жестокости неприемлемо безразличие, необходимо сохранять память. Призываю всех вознести завтра поминальную молитву и сказать: «Никогда больше», — цитирует папу Франциска ТАСС.

Нацисты сожгли в крематориях и уничтожили в газовых камерах более миллиона евреев, советских военнопленных и представителей польской интеллигенции. 27 января Аушвиц-Биркенау был освобождён. В боях за него и соседний Освенцим погибли более 200 советских солдат и офицеров.

Как писал NEWS.ru, ранее польское издание Rzeczpospolita назвало форум памяти жертв холокоста в Иерусалиме местом поражения Варшавы.

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